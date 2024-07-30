شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لا ننكر الأزمات وإن شاء الله اللى جاى أفضل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء فى ختام لقاء مفتوح مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن الحكومة لا تنكر الأزمات، متابعا: "لا ننكر الأزمات وإن شاء الله اللى جاى أفضل".

وأضاف رئيس الوزراء: "الدولة حريصة على الحفاظ على مصالحها.. وشغالين على عدم تكرار مثل هذه الظروف الحالية.. ونعمل من أجل صالح الوطن".

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الإعلاميين ورؤساء التحرير المشاركين فى هذا اللقاء مؤكدا على حرص الحكومة على تكراره والحديث مع الإعلام بشكل دورى.