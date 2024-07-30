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رئيس الوزراء: لا ننكر الأزمات وإن شاء الله اللى جاى أفضل

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن – محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 07:36 م

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء فى ختام لقاء مفتوح مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن الحكومة لا تنكر الأزمات، متابعا: "لا ننكر الأزمات وإن شاء الله اللى جاى أفضل".

 

وأضاف رئيس الوزراء: "الدولة حريصة على الحفاظ على مصالحها.. وشغالين على عدم تكرار مثل هذه الظروف الحالية.. ونعمل من أجل صالح الوطن".

 

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الإعلاميين ورؤساء التحرير المشاركين فى هذا اللقاء مؤكدا على حرص الحكومة على تكراره والحديث مع الإعلام بشكل دورى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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