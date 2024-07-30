شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: لقاء رئيس الحكومة المفتوح مع الإعلاميين والصحفيين يتسم بالشفافية والمصداقية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة عقد مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح علي الهواء مع عدد من الاعلاميين ورؤساء التحرير شهريا للإجابة علي الأسئلة الخاصة بهم بمنتهئ الشفافية والمصداقية.

وأكد عابد في بيان له أن قرار رئيس الحكومة بشأن عقد لقاء مفتوح مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، يؤكد حرص الحكومة علي شرح التحديات التي تواجه مصر، كذلك التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن حرصها التام علي القرب من المواطن وتحقيق الرضي الشعبي، مشيدا بشفافية رئيس الوزراء في طرحه وشرحه لكافة التحديات والعقبات التي تواجه مصر داخليا وخارجيًا.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، الي أن رئيس الوزراء أكد على متابعته كل ما ينشر في جميع البرامج الإعلامية والصحافة، وهو ما يضع على الإعلام دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة لشرح وتوضيح كامل أبعاد الصورة بشكلها الشامل، من تحديات وإنجازات دون تهويل أو تهوين، وأن يكون هناك توازن في عرض الرأي والرأي الآخر، مضيفًا أنه يجب أن يتيح الإعلام للحكومة أن تعرض وجهة نظرها وكذلك آراء المستقلين ليكون للمواطنين في نهاية الأمر التقييم والحكم.