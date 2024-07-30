أخبار مصر

فخري الفقي: صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد "شهادة ثقة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستورد كميات كبيرة من المنتجات البترولية ويتم دعمها بقيمة 450 مليون جنيه يوميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الأخبار التي تثير البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد على المصارحة والمكاشفة، لتوصيل الحقائق والمعلومات للمصريين بشكل شهري منتظم.

وأكد أن صرف الشريحة الثالثة لمصر بعد المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي؛ شهادة ثقة، مما يسهم في تعزيز تصنيف وكالات التصنيف الائتماني لأداء مصر.

وأوضح أن مؤسسات البنك الدولي والإفريقي للتنمية والأوروبي لإعادة التمويل، تساهم في رؤوس أموالها، مؤكدا أنه فى حالة احتياج الدولة لمبالغ دولارية سنحصل على تمويلات من تلك المؤسسات الضخمة.

واختتم قائلاً: مصر تسير على الطريق والمنهج الصحيح للخروج من تلك الأزمة والوصول إلى بر الأمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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