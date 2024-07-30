ضياء رشوان: رئيس الجمهورية ليس المسيح الذي يتحمل كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية "ليسا المسيح الذي يتحمل كل شيء"، بل كل وزير وكل محافظ عليه أن يدافع عن نفسه وما يقتنع به.

وأضاف "رشوان"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدول تدار عبر الاتصال بالمواطن، فالمواطن هو العنصر الرئيسي في تعريف الدولة، والحكومة هي جزء من المواطن، لافتًا إلى أن المواطن يحتاج لتفاعل أكثر وذلك ليس عبئًا على الحكومة فقط ولكن على القوى السياسية والأحزاب.

وفي نفس السياق، أكد أنه سيتم مناقشة مسألة الدعم العيني والنقدي خلال جلسات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير التموين لم يطلبا توجهًا معينًا، وأي شيء سيخرج سيكون مؤسسًا على علم ومطالب الناس.

وأوضح أنه سيتم القياس العام من وجهة نظر المواطن، ولا يوجد أي انحياز لأحد الطرفين، وربما يستحق الأمر خليط بين الدعم النقدي والعيني.

واقترح رشوان، إعادة فرض الضريبة على الثروة في شكل جديد، يحمل اسم ضريبة التضامن بين المصريين أو ضريبة المساندة، مؤكدًا أنه في 2014 كان هناك فرض لضريبة مؤقتة على الثروة لمدة 3 سنوات، وكانت 5% ومحدد لمن يتجاوز دخله مليون جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن هذه الضريبة فرضت بعد أسبوع من تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014 وهناك 12 دولة فرضت مثل هذه الضريبة، مردفًا: "هتبقى مؤقتة مش مهم نسميها ضريبة على الثروة نسميها ضريبة التضامن بين المصريين، أو ضريبة المساندة أو نسميها أي شيء يليق بالمصريين".