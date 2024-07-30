37 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية قد تكون مثرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 26

بنها 37 26

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 35 25

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 37 25

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 35 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 28

نخل 37 20

كاترين 34 18

الطور 37 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 25

العلمين 31 24

مطروح 31 25

السلوم 34 24

سيوة 39 24

رأس غارب 40 28

الغردقة 41 29

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 37 30

حلايب 34 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 24

أبوسمبل 42 29