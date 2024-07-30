شعبة الذهب تكشف مفاجأه عن الأسعار نهاية 2025.. يرتفع لرقم قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعر الذهب يشهد حالة من عدم الاستقرار بين الصعود والانخفاض.

وقال إن البنك الفيدرالي يستهدف إحداث اضطراب في سعر الذهب بينما الأحداث الجارية التي تشهدها العالم تسبب حالة من صعود الذهب.

وأضاف رزق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأن الأحداث الجيوسياسية التي تسيطر على المنطقة تؤثر على سعر الذهب بأن يرتفع سعره.

وأكد أن دول الصين والهند وتايوان تقوم بشراء ذهب بكميات ضخمة، فضلا على أن كل أسعار السلع عالميا تشهد زيادة ولذا تكون زيادة سعر الذهب مقبولة.

ووجه نصيحة للمواطنين في مصر بشراء الذهب، متوقعا أن يصل سعر الجرام 21 خلال عام 2025 إلى 5 آلاف جنيه.