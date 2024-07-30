بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اعتمد اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات رؤساء مباحث القاهرة، حيث تم تعيين المقدم محمد أبو العطا رئيسًا لمباحث بدر، وتصعيد المقدم أحمد الشيخ وكيلًا لفرقة الزيتون، وتعيين المقدم محمود ثروت رئيسًا لمباحث مصر القديمة.

كما تم تعيين المقدم أحمد فوزي، رئيسًا لمباحث السيدة زينب، والرائد أحمد عبد الله لتنفيذ الأحكام، وتصعيد المقدم محمود عاطف رئيسًا لمباحث مايو، والمقدم وسام عطية لمباحث التبين، والمقدم سامح العربي، رئيسًا لمباحث الظاهر، والمقدم إسلام سمير لشبرا.

وشملت الحركة تعيين المقدم مصطفى نبيل رئيسا مباحث الزيتون، والرائد محمد ثروت رئيسا لقسم شرطة الوايلي، وتعيين المقدم محمد حلمي رئيسا لمباحث القطامية، والمقدم محمود محجوب لمدينة نصر ثالث، وتم نقل المقدم محمد حنفي من رئيس مباحث الساحل إلى شرطة المرافق، وتعيين المقدم هشام ماهر رئيسًا لمباحث الساحل، كما تم تعيين المقدم محمد البغدادي رئيسا مباحث النزهة، ونقل المقدم أحمد ماضي إلى إدارة تنفيذ الأحكام والمقدم محمد مجلي رئيسًا لمباحث الزاوية الحمراء، ومحمد أبو الفضل رئيسا لمباحث منشأة ناصر.

كما شملت اعتماد حركة تنقلات مفتشي مباحث العاصمة حيث تم تعيين العقيد خالد سيف مفتشًا لمباحث قطاع غرب القاهرة، والعقيد أحمد التحيوي مفتشاً لمباحث القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي مفتشاً لقطاع الحدائق والزيتون.

وتم تعيين العقيد أحمد إبراهيم مفتشًا لشبرا، والعقيد باهر البشلاوي مفتشًا لمباحث السلام، والعقيد أحمد يحيى مفتشاً للشروق، والعقيد عمرو الحسيني وكيلًا لمباحث الطرق كما تم تعيين العقيد محمد دويدار مديراً لقطاع جرائم النفس.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة لعام 2024، الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولي القيادة مستقبلاً؛ وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وتفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء في وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.