شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: شهداء ومصابون فى القصف الإسرائيلى على بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخرون في الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضافت أن الغارة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في الأبنية والسيارات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها استهدفت قائداً كبيراً في "حزب الله" اتهمه بأنه المسؤول عن الهجوم الذي أودى بحياة 12 طفلاً وفتى بقرية مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقبل قليل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "عملية الاغتيال" في بيروت تمت بنجاح، في إشارة إلى قتل القيادي المستهدف في "حزب الله".



وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإن المستهدف هو فؤاد شكر الرجل الثاني في حزب الله اللبناني.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، بعد أن أسفر صاروخ عن سقوط 12 طفلاً في مجدل شمس، في هضبة الجولان المحتلة.