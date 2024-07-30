شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2024 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بـ صرف المعاشات، وتبدأ الوزارة فى صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من يوم الخميس أول الشهر المقبل، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر، أوضح قانون التأمينات الاجتماعية فى باب تأمين الإصابة أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.