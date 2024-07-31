حبس المتهم بسرقة حقيبة سيدة بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بالتعدي على سكرتيرة طبيب قلب بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وسرقتها، عن طريق المغافلة، بأن أوهمها بحاجته لعرض رسم قلب على الطبيب، ثم انتهز فرصة تواجدها بمفردها واعتدى عليها وسرق حقيبتها ولاذ بالهرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات تفاصيل اعتداء عامل على سكرتيرة طبيب بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتوصل رجال المباحث إلى هوية المتهم.

مباشرة جرى القبض على المتهم واقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بضرب وسحل سيدة وسرقة حقيبة من يدها بداخلها مبلغ مالي وكروت بنكية بمنطقة التجمع الأول.