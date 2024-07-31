أخبار مصر

مدبولي: بعض الخبراء يتحدثون في الإعلام وهم يفتقدون المعلومة الصحيحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن رؤيته لدور الإعلام تتمثل في أن يكون هناك دور لإظهار الصورة بشكل كامل، لافتا إلى أن هناك بعض الخبراء يتحدثون إلى الإعلام وهم يفتقدون المعلومة الصحيحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأرقام التي يتحدث بها بعض الخبراء في وسائل الإعلام تكون مغلوطة في بعض الأحيان، لافتا إلى أن هناك توجيهات للمسؤولين بضرورة الحديث إلى المواطنين لإظهار الأرقام الصحيحة.

وأشار إلى أن الدولة تواجه كل يوم حجم هائل من الأكاذيب والشائعات إذ أن هناك جزءًا كبيرًا من وقت الحكومة للرد على تلك الشائعات، لافتا إلى أن تلك الأكاذيب مدروسة وهناك أشخاص ورائها ولها غرض معين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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