شكرا لقرائتكم خبر عن جولة على شواطئ العلمين.. المواطنون يلتقطون سيلفى مع الرئيس السيسى وبن زايد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف مصر، فى جولة بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، حرص المواطنون على التقاط الصور مع الزعيمين وسط أجواء مبهجة.

واعتاد الشيخ محمد بن زايد على زيارة مصر فى هذا التوقيت من كل عام للاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة التى تمتاز بها السواحل الشمالية المصرية.

وحرص الرئيس السيسى على استقبال الشيخ محمد بن زايد خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشهد العلاقات المصرية - الإماراتية توافقًا فى مختلف الملفات، إلى جانب حرص الزعيمين الدائم على التواصل بشأن مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع الفيديو والصور عبر منصاتهم المختلفة، مشيدين بالأجواء الإيجابية للعلاقات المصرية الإماراتية بوجه عام، والعلاقات الأخوية بين الزعيمين.

كما أبرزت مواقع محلية وعربية ودولية عديدة الحديث الأخوي بين الزعيمين، كما أبرزت المناظر الخلابة لشواطئ مدينة العلمين الجديدة.