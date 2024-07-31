شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يهنئ طلاب فلسطين لحصولهم على المراكز الأولى بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية وتهنئة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لهم قائله "رغم الآلام والعدوان الصهـيونى الغاشم، الإمام الأكبر يهنئ تليفونيا أوائل الشهادة الثانوية_الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية - المركز الأول علمى وأدبى، للعام الدراسي 2024/2023م".

ونشرت أيضا فيديو مكالمة شيخ الأزهر للطالبة معلقه عليه "بهجة وفرحة الطالبة الفلسطينية "رؤى" بمكالمة #شيخ_الأزهر.. والإمام الأكبر يهنئها لحصولها على المركز الثانى فى القسم العلمى لمعاهد الأزهر فى غزة فلسطين".

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

كما هنَّأ فضيلته أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود لتحفيز ‏أبنائهم ومساعدتهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب التقدم ‏والنجاح.‏