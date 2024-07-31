شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يكرم خريجى كورس "أنت نجم" بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، احتفالية تسليم شهادات دارسى كورس "أنت نجم" الثانى والثالث الخاص بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والذى يقدمه مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع لأسرة خريجى الإكليريكية بالإسكندرية.



وأقيمت الاحتفالية فى المسرح الملحق بالمقر البابوى فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة.



وتضمنت الاحتفالية فقرات عدة من بينها مجموعة من الكلمات للآباء المشرفين على الكورس من أسرة خريجى الكلية الإكليريكية وفقرة "صالون روحي" مع قداسة البابا أجاب خلالها الأسئلة التى قدمها بعض الدارسين من إيبارشيات مختلفة، وكلمة للقس كيرلس رشدى المسؤول عن المركز وأسرة الخريجين، رحب فيها بقداسته معربًا عن سعادته وتقديره لاهتمام قداسة البابا بالتعليم ومشاركته فى تقديم محاضرات الكورس.



وفى الختام ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة، أثنى خلالها على الدور المهم الذى قدمته هذه الدراسة والمركز، مثمنًا جهود كافة القائمين عليها مؤكدًا أهمية الدراسة والتعليم فى تكوين حياة أولاد الله، وذلك من خلال حروف كلمة "نجم" الثلاث:



"ن": نقاوة وتوبة.

"ج": جهاد وتعب وبذل.

"م": مُحب ومتواضع.

وكرّم قداسته الدارسين وسلمهم شهادات اجتياز الكورس.



البابا تواضروس يكرم الخريجين



تكريم قداسة البابا الخريجيين



حفل تسليم الشهادات