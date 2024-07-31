البابا تواضروس الثانى يلتقى شباب من إيبارشيتى نورث كارولينا وأيرلندا

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء مجموعتين من شباب الكنيسة القبطية فى المهجر الذين أتوا إلى مصر لتقديم بعض الخدمات.



والمجموعة الأولى من شباب من إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكى، بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة نيافة الأنبا بيتر أسقف الإيبارشية، والمجموعة الثانية من كنيستنا فى نيو كاسل التابعة لإيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمالى شرق إنجلترا، وجاءوا برفقة الأب القس بيشوى الكاهن بالإيبارشية ذاتها.



ومن المرتب له أن تقدم المجموعتان عددًا من الخدمات التعليمية والتنموية فى بعض كنائس القاهرة والإسكندرية وبعض إيبارشيات الوجه القبلي.



وأثنى قداسة البابا على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم فى مصر. وحدثهم عن مصر وتميزها من عدة نواحى، مؤكدًا على أن الشباب هم الحلقة الذهبية، داعيًا إياهم إلى الحرص الدائم على المجئ إلى مصر الوطن الأم التى توجد جذورهم فيها.



ثم استمع قداسته إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم فى بعض مما طرح من موضوعات.



يذكر أن زيارة المجموعتين تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية فى الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة فى الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة فى شهر مارس الماضى، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).

البابا تواضروس يلتقي شباب من إيبارشيتي نورث كارولينا وأيرلندا



جانب من استقبال قداسة البابا