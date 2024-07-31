تعديل تركيب بعض قطارات الوجه القبلي والبحري.. السكك الحديدية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري والقبلي، في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة للركاب، وفي ظل التحديث المستمر بجميع قطاعات الهيئة، وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته وزارة النقل، أن التعديلات شملت خط القاهرة/ أسوان والعكس، حيث جرى تعديل تركيب قطار 160 القاهرة/ الأقصر، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي، مبينة أنه جرى كذلك تعديل تركيب قطار 159 الأقصر / القاهرة، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة، وبنفس جدوله الحالي، وذلك اعتبارا من بعد غد /الخميس/ الموافق أول شهر أغسطس.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت كذلك خطوط: القاهرة/ بورسعيد، والإسكندرية/ بورسعيد، وبورسعيد/ سوهاج، والعكس، حيث جرى تعديل تركيب قطار 955 القاهرة/ بورسعيد، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة، وبنفس جدوله الحالي، كما جرى تعديل تركيب قطار 945 القاهرة/ بورسعيد، ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية، وبنفس جدوله الحالي، فضلا عن تعديل تركيب قطار 590/ 591 بورسعيد/ الإسكندرية، ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية، وبنفس جدوله الحالي، وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل أيضا.

وأضافت أنه اعتبارا من الثاني من شهر أغسطس المقبل، سيجري تعديل تركيب قطار 570/ 571 بورسعيد/ الإسكندرية، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة، وبنفس جدوله الحالي، إضافة إلى تعديل تركيب قطار 572/ 573 الإسكندرية/ بورسعيد، ليتكون من 9 عربات، ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي، كذلك تعديل تركيب قطار 588/ 589 الإسكندرية/ بورسعيد، ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية، وبنفس جدوله الحالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من التاريخ ذاته، سيجري تعديل تركيب قطار 956 بورسعيد/ القاهرة، ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية، وبنفس جدوله الحالي.

وتابعت الهيئة أنه اعتبارا من الثالث من شهر أغسطس المقبل، سيجري تعديل تركيب قطار 186 بورسعيد/ سوهاج، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي، لافتة إلى أنه اعتبارا من الرابع الشهر ذاته، سيجري تعديل تركيب قطار 185 سوهاج/ بورسعيد، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي، وأنه اعتبارا من الخامس من الشهر نفسه، سيجري تعديل تركيب قطار 952 بورسعيد/ القاهرة، ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي، مؤكدة أنها تسعي دائما للعمل على راحة الركاب، عبر اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك.