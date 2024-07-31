ما سبب أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم؟.. مشرف "قومي الإعاقة" توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة عملت على تمكين ذوي الإعاقة منذ عام 2014، وكان الدستور لأول مرة يحترم هذه الحقوق، إضافة إلى وجود تعاون بين كافة الوزارات والمجلس لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وتطبيق القانون.

وأضافت كريم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددا كبيرا من السماسرة ومن المتجاوزين في حق ذوي الإعاقة حصلوا على خطابات الحصول على سيارة من ذوي الهمم لأنفسهم، مبينه أن هذه السيارات معفاه من الجمارك ولها حقوق كثيرة منها السماح للأسرة بقيادتها لتوصيلهم أي مكان.

وأوضحت أن الدولة عملت على سن عدد من القوانين لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وهناك تنسيق مع الجهات المسئولة عن توفير السيارات لذوي الهمم لضمان إعطائها لمستحقيها، مضيفة: "لازم نحمي حقوق ذوي الهمم"، وسيتم الإفراج عن السيارات لمستحقيها ممن يحملون بطاقة الخدمات المتكاملة.