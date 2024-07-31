شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات

وزير الخارجية يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد.. صور

وزارة التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أغسطس 2024 الخميس المقبل

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات في عدد من الخطوط

وزيرة البيئة: تعديل لائحة قانون البيئة جاء تسهيلا للإجراءات ودعم الاستثمار

وزارة العمل: تدريبات لرفع الوعى بثقافة الاقتصاد الأخضر ووظائف المستقبل بسوهاج

وزيرا الصحة والتضامن يتفقان على تجديد بطاقة ذوى الإعاقة فى مدة لا تتعدى 30 يوما

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لأسر المتوفين بحادث غرق مركب مصر القديمة

الصحة تكشف الخدمات والفحوص الطبية لرعاية كبار السن.. انفوجراف