شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف سبب تساقط الأمطار فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مناطق من أقصى جنوب البلاد بالتحديد في أسوان ومدينة أبو سمبل وحلايب وشلاتين طقسا متقلبا ومفاجئا، فالبرغم من ارتفاعات درجات الحرارة التي تصل لـ45 درجة، إلا أن الأمطار تفاجئ الجميع في هذه الأيام والتي تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بنشاط رياح ورمال مثارة، وهو ما جعل البعض يتعجب ويتساءل كيف تمطر فى فصل الصيف، وكيف يحدث هذا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.

تقرير للهيئة العامة للأرصاد الجوية أشار إلى أن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي، وربما يحدث عاما بعد عام، ويرجع ذلك إلى الحزام المداري، موضحا أن الحزام المداري هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يؤدي إلى تلاقي هذه الكتل إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا (منابع النيل)، موضحا أنه خلال هذا التوقيت من العام الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطار ولكنها تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة، ولكن لا تتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار.