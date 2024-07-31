شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين تستقبل ثانى الرحلات والبرامج الطلابية ضمن مهرجان "العالم علمين 2024".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مدينة العلمين الجديدة ثاني الرحلات والبرامج الطلابية فى مشاركة الجامعات المصرية ضمن مهرجان "العالم علمين 2024"، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور على أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات شباب الجامعات المصرية.

وكان لازاماً على الوزارة المشاركة في هذا الحدث المهم غير الاعتيادي والذي يقام للعام الثاني على التوالي بمدينة العلمين الجديدة حيث يقام مهرجان العلمين هذا العام تحت شعار (العالم علمين) وذلك لدعم القضية الفلسطينية، حيث تشارك الوزارة بالطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية في هذا الحدث العظيم، وقد حرصت الوزارة على التنوع في تمثيل كافة الجامعات المصرية ما بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية في تلك الأنشطة المختلفة التي يشارك فيها أبناؤنا والتي تمثلت في مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية، حيث تهدف تلك المشاركات إلى خلق روح التعاون والمشاركة بين الجامعات المصرية .

يذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع وتنمية روح الولاء والانتماء.



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (1)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (2)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (3)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (4)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (5)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (6)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (7)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (8)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (9)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (10)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (11)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (12)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (13)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (14)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (15)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (16)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (17)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (18)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (19)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (20)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (21)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (22)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (23)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (24)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (25)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (26)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (27)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (28)