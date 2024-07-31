شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مشاركة 6 جامعات مصرية فى مهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن مهرجان العلمين يشهد مشاركة 6 جامعات مصرية هي: دمياط وكفر الشيخ والعريش والمنوفية وطنطا وسوهاج، وتتنوع الأنشطة المشاركة بين الفنون التشكيلية وكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة الشاطئية، بجانب مشاركة جامعة حلوان في الكورال والموسيقى.

وأضاف همام أن برنامج الرحلات الطلابية لمدينة العلمين الجديدة يتضمن زيارات يومية لحوالي 600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية لحضور الفعاليات المتنوعة بالمهرجان، ويقام هذا العام تحت شعار "العالم علمين" دعماً للقضية الفلسطينية.

وتضمن برنامج اليوم استقبال الطلاب بالمدينة الجامعية بالجامعة اليابانية، واجتماعاً تعريفياً بالمهرجان وفعالياته، إضافة إلى زيارات لبعض المشروعات التنموية بالمدينة مثل المدينة التراثية. واختتمت الفعاليات بحضور حفلات فنية للفرق الموسيقية في المسرح الروماني (حافظ وبستان - كود مصر - هاي دام) .

يذكر أن المهرجان يهدف إلى تعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع وتنمية روح الولاء والانتماء.



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (1)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (2)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (3)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (4)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (5)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (6)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (7)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (8)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (9)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (10)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (11)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (12)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (13)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (14)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (15)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (16)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (17)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (18)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (19)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (20)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (21)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (22)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (23)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (24)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (25)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (26)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (27)



الرحلات والبرامج الطلابية المشاركة فى مهرجان العلمين (28)