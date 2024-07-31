شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مهام المكتب الباباوى للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر المكتب الباباوى للمشروعات أحد أبرز الهيئات التنموية في الكنيسة، حيث أنشأت الكنيسة عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا في خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وأنشأ قداسة البابا تواضروس المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة ، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل ، وكذلك الاستجابة لإلحتياجات الإنسانية.