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فرقة "الحرملك" بقصر الامير بشتاك.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقيم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفلا جديداً لفرقة "الحرملك"، بقيادة المايسترو الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، في الثامنة مساء اليوم الاربعاء الموافق ٣١ يوليو.

حيث يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مميزة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة، بجانب تقديم مجموعة مبدعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة.

تأسست فرقة الحرملك للموسيقى والغناء عام ٢٠١٧م من عازفات ومطربات محترفات، بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم وتقدم ألوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية، حيث قدمت الفرقة أولى حفلاتها بمركز ابداع بيت السحيمي التابع للصندوق ومن هنا بدأت رحلة إعجاب الجماهير بأعمالهم الفنية المتميزة من مختلف الشرائح العمرية والثقافية والفنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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