شكرا لقرائتكم خبر عن لم يخطئ منذ 1984.. متنبئ يتوقع فوز هاريس باستخدام نظرية مفاتيح البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

توقع آلان ليشتمان، وهو متنبئ انتخابي توقع بشكل صحيح بكل سباق رئاسي تقريبًا منذ عام 1984، أن البيت الأبيض سيفتح أبوابه لنائبة الرئيس كامالا هاريس في مواجهة افتراضية مع الرئيس السابق دونالد ترامب لكن الكلمة النهائية في توقعاته لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 لم يتم التوصل إليه.

ووفقا لنيويورك بوست قام ليشتمان بتطوير نظرية تستخدم للتنبؤ بالانتخابات الرئاسية القادمة وفي معظم الحالات، ثبت أنها صحيحة.

تتكون نظرية "مفاتيح البيت الأبيض" التي وضعها ليشتمان من 13 سؤالا صحيحا أو خاطئا يعتقد أنها تشكل مؤشرًا على من سيتم تسميته المنتصر في تصويت نوفمبر، ويتم طرح كل سؤال حول المرشحين المتنافسين إذا كانت "صحيحة"، يتم منحهم "مفتاح"، وإذا كانت "خاطئة"، يحصل منافسهم على النقطة وإذا حصل مرشح أحد الحزبين على ستة مفاتيح أو أكثر، فهو الفائز المتوقع.

في بداية الدورة، حصل الديمقراطيون على "مفتاح" تلقائي واحد لولاية الرئيس بايدن - لكن الاقتراع شهد منذ ذلك الحين تحولا كبيرا مع انسحابه من الترشح للولاية الثانية.

وتتمثل "المفاتيح" فيما يلي:

تفويض الحزب

المنافسة

الشغل الشاغل

طرف ثالث

الاقتصاد قصير الأجل

الاقتصاد طويل الأجل

تغيير السياسة

الاضطرابات الاجتماعية

الفضيحة

الفشل الأجنبي/العسكري

النجاح الأجنبي/العسكري

كاريزما شاغل المنصب

كاريزما المنافس



ووفقًا لتوقعات ليشتمان، يمتلك الديمقراطيون، مع هاريس المرشح المحتمل، حاليا ستة من المفاتيح الثلاثة عشر، وتشمل هذه المفاتيح المنافسة الأولية، والاقتصاد قصير الأجل، والاقتصاد طويل الأجل، وتغيير السياسة، وعدم وجود فضيحة، وعدم وجود كاريزما المنافس.

بينما يمتلك الجمهوريون ثلاثة مفاتيح هم الفوز بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وعدم سعي شاغل المنصب الحالي لإعادة انتخابه، وافتقار شاغل المنصب الحالي إلى الكاريزما.

ولا يزال هناك أربعة مفاتيح أخرى لم يتم توزيعها بعد، وتشمل المفاتيح المتبقية عامل الطرف الثالث، الذي يقول ليختمان إنه جدير بالملاحظة بالنظر إلى مكانة المرشح المستقل روبرت ف. كينيدي جونيور في السباق.

ولا تزال هناك مفاتيح أخرى معلقة في الهواء مثل عدم وجود اضطرابات اجتماعية، الى جانب الفشل العسكري الأجنبي والنجاح العسكري الأجنبي.

وفقًا لصيغة المتنبئ بالانتخابات، إذا خسر الديمقراطيون ثلاثة مفاتيح أخرى، فسيكونون "الخاسرين" المتوقعين، وقال ليشتمان إنه يعتقد أن "الكثير من الأمور يجب أن تسير على نحو خاطئ حتى تخسر هاريس".

يذكر أن ليشتمان توقع بشكل صحيح فوز ترامب في عام 2016، وفوز بايدن في عام 2020، وسيقدم تنبؤه النهائي لهذه الدورة بعد أن يختار الديمقراطيون مرشحهم في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس.