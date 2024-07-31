شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات اللازمة للحصول على كارنيه نقابة التجاريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النقابة العامة للتجاريين، الأوراق والمستندات اللازمة للقيد ضمن جداولها، والحصول على عضويتها، للعام 2024، وذلك على النحو التالى:

1- بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام:

يرفق بالاستمارة المعتمدة الآتى:

( أ ) صورة المؤهل الدراسي من الوجهين معتمدة من جهة العمل .

(ب) خطاب من جهة العمل يفيد الوظيفة وسنة التخرج وتاريخ الميلاد.

2- بالنسبة للعاملين بشركات الأموال الخاضعة للقانون 43 أو 159 من غير شركات قطاع الأعمال العام :

يرفق بالاستمارة المستوفاة والمعتمدة من جهة العمل الآتى :

(1) صورة المؤهل الدراسي من الوجهين معتمدة ومختومة من جهة العمل

(ب) شهادة من الشركة تفيد خضوعها للقانون 13 أو 159 معتمدة ومختومة .

(جـ) خطاب من التأمينات الاجتماعية.

3- بالنسبة للقطاع الخاص :

يرفق بالاستمارة المستوفاة والمعتمدة من جهة العمل الآتى :

(1) شهادة الميلاد أصل وصورة أو صورة معتمدة من جهة العمل .

(ب) المؤهل الدراسي - أصل وصورة أو صورة معتمدة من جهة العمل .

(جـ) صحيفة الحالة الجنائية أصل على أن لا يكون مضى عليها أكثر من المدة المحددة بمعرفة وزارة الداخلية.

(د) شهادة من جهة العمل تفيد نوع الوظيفة القائم بها طالب القيد.

(هـ) خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد التأمين على مقدم الطلب .

(و) صورة السجل التجارى إذا كان طالب القيد صاحب عمل .