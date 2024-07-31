شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: اغتيال إسماعيل هنية عمل جبان لن يمر دون عقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلاً عن وكالة رويترز أن مسئول في حركة حماس، أكد أن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، عمل جبان لن يمر دون عقاب.

وكانت حركة حماس أعلنت أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران أدت إلى استشهاده، وأحد حراسه، وذلك بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد.