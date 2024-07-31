شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: التحقيقات جارية فى اغتيال ‎إسماعيل هنية وإعلان النتائج لاحقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني، أن التحقيقات جارية في اغتيال ‎إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس، وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.

وكانت حركة حماس أعلنت أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران أدت إلى استشهاده، وأحد حراسه، وذلك بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد.