شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اغتيال إسماعيل هنية تم بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر إيرانية أن حادث اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تم بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وكانت حركة حماس أعلنت أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران أدت إلى استشهاده، وأحد حراسه، وذلك بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى الجديد.