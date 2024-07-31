الداخلية تكشف حقيقة سرقة موظفة تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشركات بالإسكندرية وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من (موظفة بفرع إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم) بقيام شخص مجهول بالدلوف للفرع محل عملها وإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مبلغ مالي من عهدة الفرع ولاذ بالهرب دون حدوث ثمة إصابات.

بإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية إلى عدم صحة البلاغ، وبمواجهة المبلغة اعترفت بقيامها بافتعال الواقعة لتبديدها مبلغ مالي من العهدة الخاصة بالفرع وقيامها بالاتفاق مع (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") على افتعالها مقابل تحصلهم على (مبلغ مالي، وكذا الرصيد النقدي المتوافر بالخزينة وقت ارتكاب الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بإنفاق باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.