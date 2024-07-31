قُدرت بـ 2.2 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في الجيزة بحوزتهم مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أفادت قيام تشكيل عصابي مكون من (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة - لهم معلومات جنائية) بالإتجار في المواد والأقراص المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (4.280 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش - 1000 قرص مخدر - فرد محلي وطلقتان – سلاح أبيض – مبالغ مالية "متحصلات البيع").

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2.250 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.