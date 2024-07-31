مستشار الرئيس الفلسطيني لمصراوي: اغتيال هنية "جريمة ضد كل شعبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وصف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأنها "جريمة إسرائيلية موجهة لكل الشعب الفلسطيني وليس الشهيد هنية وحده".

وتعرض "هنية" للاغتيال في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وفق بيان لحماس.

وقال "الهباش" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اغتيال "هنية" يمثل خسارة فادحة لكل الشعب الفلسطيني، و"مهما كان بيننا من اختلافات لكننا نبقى شعبا واحدًا يؤلمنا خسارة أي فلسطيني".

وشدد على الوقوف "صفًا واحدًا" ضد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السبيل الوحيد لإنهاء كل هذه الجرائم هو إنهاء الاحتلال القائم منذ عقود.

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك سبيل للجمع بين وجود الاحتلال، وبين أمن واستقرار فلسطين والمنطقة برمتها"، مؤكدًا على مواصلة نضال الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره واستعادة حقوقه.

وفي وقت سابق، أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

واعتبر "عباس" الحادث "عملا جبانا وتطورا خطيرا".

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، دعا الرئيس الفلسطيني "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي".