حملة قومية لتشجيع العمل الأهلي بالشراكة بين "هيئة الاستعلامات"و"التحالف الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات، حملة إعلامية مجتمعية شاملة، من خلال المجمعات والمراكز الإعلامية في كافة المحافظات؛ للتوعية بالعمل الأهلي والتطوعي وتشجيع المواطنين من كل الفئات والأعمار على المشاركة في جهود المجتمع المدني من خلال مؤسسات العمل الأهلي.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان- في تصريح، اليوم الأربعاء- إن هذه الحملة تتم بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعد الهيئة عضواً فيه، مشيراً إلى أن التجارب التنموية الحديثة في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: القطاع الحكومي والعام ثم القطاع الخاص وكذلك العمل الأهلي والمجتمعي التطوعي الذي لايقل دوره أهمية عن القطاعين العام والخاص، لذلك جاءت هذه الحملة الإعلامية تحت شعار "العمل الأهلي: الضلع الثالث للتنمية الشاملة"، حيث اهتمت الدولة بتنظيم ورعاية الجهود الأهلية التنموية، خاصه بعد صدور القانون المحدث للعمل الأهلي، الذي أدى إلى تشجيع وتنظيم وتجميع الجهود المجتمعة لدعم التنمية في كافة المحافظات.

وأضاف رشوان، أن المجتمع المدني يمتلك العديد من المميزات في جهود التنمية، فهو الأقدر على الوصول إلى كافة فئات المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، ونشر الوعي بالقيم الإيجابية التي تشجع على التنمية الشاملة على أسسس سليمة، وتشجيع كل مواطن على القيام بدوره تجاه مجتمعه المحلي عبر الأطر المنظمة التي ترعاها الدولة، وذلك من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي الطوعي الذي يحقق السلام بين فئات المجتمع، ويساهم في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنشر الفكر الإنتاجي التنموي في أنحاء البلاد.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد يحيى مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي، الذي تتبعه كافة المراكز والمجمعات الإعلامية في محافظات الجمهورية، بأن الحملة تتضمن تنفيذ أكثر من 100 نشاط، ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وجلسات تدريبية ومبادرات، وذلك للتواصل مع كافة فئات المجتمع وحشد الجهود الأهلية من أجل نشر النماء وقيم الإنتاج والتعاون المجتمعي في كل مكان.

وقال رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إن جميع هذه الأنشطة سوف يتم تنفيذها خلال شهر أغسطس المقبل، حيث تم خلال الأسابيع الماضية الإعداد لها على أوسع نطاق، واتضح خلال هذه الفترة التجاوب الكبير من رموز ومؤسسات المجتمع الأهلي في مصر مع أهداف الحملة، التي تشارك أنشطتها بشكل عملي المؤسسات والمنظمات ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي في كل المحافظات.

وناشد أحمد يحيى بصفة خاصة عناصر الشباب والمؤسسات التعليمية للانخراط في هذه الأنشطة ليكون كل منهم بمثابة "سفير" لهذه الحملة في محيط أسرته ومجتمه المحلي؛ لخدمة وطنه، ولخلق كوادر تدرك قيمة وأهمية العمل الأهلي لصالح كل فئات المجتمع.