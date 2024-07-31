"مفتوحة على البحري".. خالد منتصر يعلق على اغتيال إسماعيل هنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

علق الكاتب خالد منتصر على حادث اغتيال إسماعيل هنية الذي نفذته اسرائيل صباح اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال منتصر خلال بوست نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: "كيف تريد إيران استعادة أمجاد الامبراطورية الفارسية من خلال السيطرة على 4 دول عربية بميليشياتها، وسماواتها مخترقة ومفتوحة ع البحري بهذا الشكل!!؟

وكانت حركة حماس أعلنت أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران أدت إلى استشهاده، وأحد حراسه، وذلك بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

اقرأ أيضا:

شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

ضوابط محضر سرقة التيار الكهربائي.. وهل يمكن إعفاء المتهم من العقوبة؟

ترحيب وتقدير.. مهرجان العلمين يصدر بيانا عقب زيارة السيسي وبن زايد للمدينة