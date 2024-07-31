أمطار وشبورة ومنخفض جوي.. الأرصاد تُعلن طقس الأيام المقبلة وتحذر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير خلال الأسبوع الحالي يتسبب في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة في الأسبوع الحالي حول المعدل الطبيعي لها، والتي تسجل على القاهرة 36 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ 42 درجة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، مما يتسبب في زيادة نسب الرطوبة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر طوال شهر أغسطس.

وأشارت إلى أن أحد الظواهر الجوية التي تؤكد ارتفاع نسبة الرطوبة هي الشبورة المائية، والتي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مما يتطلب ضرورة القيادة بهدوء في الصباح الباكر.

وتابعت: من أهم الظواهر الجوية، وجود نشاط للرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما توجد فرص سقوط أمطار على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر ومناطق من أسوان والأقصر وحلايب وشلاتين.