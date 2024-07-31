«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم لشهر أغسطس، بداية من غدٍ الخميس الموافق 1 من أغسطس 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 31 من يوليو 2024م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر أغسطس 2024م، سيكون من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.