يراقب الأرض.. 6 صور لاكتمال فترة التشغيل الرسمية للقمر الصناعي المصري NExSAT-1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وكالة الفضاء المصرية (EgSA) الانتهاء الناجح من فترة التشغيل الرسمية لأول قمر صناعي مصري تجريبي لمراقبة الأرض، NExSAT-1.

وبحسب بيان صحفي، يأتي هذا الإنجاز البارز بالتعاون مع الشركة الألمانية المرموقة BST، ليبرهن على قدرات مصر الفائقة في مجالات الهندسة النظامية، تطوير البرمجيات، النمذجة الحرارية، تجميع الأقمار الصناعية، تنسيق الإطلاق، والتشغيل.

وتمكن فريق وكالة الفضاء المصرية من تطوير أول برمجيات كاملة على متن القمر الصناعي، بالإضافة إلى خوارزميات التحكم في الاتجاه، إعدادات الاختبار، وبرمجيات محطة التحكم الأرضية. كما تميز الفريق بعملهم الاستثنائي في تجميع القمر الصناعي واختباره، وتطوير وتصنيع نموذج STM، وتنفيذ حملة الإطلاق بنجاح.

وتكللت هذه الجهود بالنجاح في مرحلة التشغيل التجريبي بدعم من الشركاء، بحسب البيان، تلاها التشغيل المستقل للقمر الصناعي المصري.

ويمثل NExSAT-1 خطوة مهمة في مسيرة برنامج الفضاء المصري، ما يمهد الطريق لمزيد من التقدمات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية ويضع مصر في مصاف الدول القليلة التي تمتلك خبرة تقنية في مجال الفضاء.