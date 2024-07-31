رئيس هيئة الدواء يعقد مؤتمراً غدًا للكشف عن جهود توفير الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

يعقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً صحفياً بمقر الهيئة في المنصورية غدًا الخميس؛ يتناول آخر مستجدات ملف نقص و توافر الأدوية خلال الفترة الماضية، والخطة التي تعمل بها هيئة الدواء لتوفير أبرز مجموعات الدواء.

وخلال المؤتمر سيقوم رئيس الهيئة بالكشف عن بدائل ومثائل الأدوية التي شهدت نقصا بالأسواق خلال الفترة الماضية وجهود الهيئة في توفيرها؛ سواء عن طريق الشركات أو المخازن أو الصيدليات.

كما سيتم خلال المؤتمر الكشف عن الجهود التي تقوم بها قنوات تواصل المواطنين مع الهيئة لتوفير الأدوية وتوجيه المريض إلي أماكن توافره.

وسيتطرق المؤتمر إلي جهود الهيئة من خلال الإدارات المختصة للتفتيش على الشركات والمخازن والصيدليات التي اتفقت معها لتوفير المجموعات الدوائية الهامة بشكل منتظم.