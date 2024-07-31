مصدر مصري: سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل تهدد الوضع الأمني الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل تُهدد الوضع الأمني الإقليمي وستؤدي إلى توسيع نطاق الصراع في المنطقة لوضع يصعب السيطرة عليه، جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

يذكر أن مصر، أدانت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد اغتيال قائد المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة فى المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، الاضطلاع بمسئوليتهم فى وقف هذا التصعيد الخطير فى الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

واعتبرت جمهورية مصر العربية، أن تزامن هذا التصعيد الإقليمى، مع عدم تحقيق تقدم فى مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفسطيني.