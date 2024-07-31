أضرارها الصحية خطيرة.. سؤال برلماني وتحذير بشأن انتشار طلمبات رفع المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن انتشار زرع طلمبات رفع المياه في العديد من المناطق؛ لحل أزمة الانقطاع المتكرر للمياه.

وأشار النائب إلى أنه لجأ عدد كبير من الأهالي إلى الاستعانة بطلمبات المياه الجوفية؛ بسبب أزمة انقطاع المياه بشكل متكرر، وتحديدًا في مناطق متفرقة من الجيزة.

وأوضح أبو العلا أن هذه الطلمبات تقوم برفع المياه على عمق معين من تحت الأرض؛ إلا أن الإشكالية في عدم صلاحية هذه المياه للشرب.

وحذَّرَ عضو مجلس النواب من أن مياه الطلمبات بها الكثير من الشوائب، فضلًا عن زيادة نسبة الأملاح، وعدم تنقيتها؛ الأمر الذي يجعل لها آثارًا سلبية على الصحة العامة للمواطنين.