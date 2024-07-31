أبرزها الوظائف وقانون العمل.. وزير العمل يلتقى السفيرة نائلة جبر لبحث ملفات مشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وبحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، بحث الجانبان، مجموعة من الملفات المشتركة، وناقشا الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العمل في ملفات تطوير منظومة التدريب المهني بآليات عملية وغير تقليدية، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والتوعية ما قبل المغادرة، وتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، وتدريب مفتشي العمل على مهامهم بشكل متطور وحديث لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

كما ناقش الجانبان، التأكيد على أهمية التوسع في حملات قومية للإعلاء من قيمة العمل، وتشجيع الشباب على العمل الفني والحر والمشروعات الصغيرة.

وتحدث الجانبان، عن تكثيف الجهود في وضع فترات زمنية محددة لسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية المطروح على الحوار الاجتماعي لتقديم الحماية لهذه الفئة، وقانون العمل الذي يناقش حاليًا في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، وما يتضمنه من مواد تواجه ظاهرة عمل الأطفال وغيرها من المواد التي تحقق المزيد من الأمان الوظيفي وبيئة العمل اللائقة وتؤكد الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لجميع المعايير والتشريعات الوطنية.

ودعا وزير العمل، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ للمشاركة في مناقشات هذه التشريعات ذات الصلة المشتركة.