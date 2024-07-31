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لإعادة المرافعة.. تأجيل محاكمة أحمد صلاح حسني لاتهامه بتحطيم سيارة موظف بالتجمع

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني، لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته، لجلسة 11 سبتمبر لإعادة المرافعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابيلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام الفنان أحمد صلاح حسني بسيارته سيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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