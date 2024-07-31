شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف و539 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 733 طالبًا وطالبة اليوم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بـ جامعة حلوان. توزع المتقدمون على تخصصين: 487 طالبًا وطالبة فى تخصص الفنون، و246 فى تخصص العمارة، وبهذا، يرتفع إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات حتى الآن إلى 3539 طالبًا وطالبة.

وتنقسم الاختبارات وفقًا للتخصصين كالتالى تخصص الفنون يتضمن سؤالين الأول فى الرسم بـ60 درجة والثانى فى التصميم الابتكارى بـ40 درجة أما تخصص العمارة فيشمل سؤالين أيضًا الأول فى الرسم المعمارى بـ60 درجة والثانى فى التشكيل والابتكار بـ40 درجة

يستمر كل اختبار لمدة 150 دقيقة، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% على الأقل من إجمالى درجات جميع الاختبارات.