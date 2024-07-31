شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعى وفاة والدة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 31 يوليو 2024 04:51 م

نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص الحزن والأسى وفاة والدة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، التى وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والعاملين بديوان عام المحافظة بخالص العزاء للأسرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.



