شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تخفض أسعار 14 صنفا من السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الخارجية يعيد التأكيد على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وكيل الأزهر يعلن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024

وزارة التموين تخفض أسعار 14 صنفا من السلع الغذائية

وزارة التموين تعلن تخفيض أسعار زيت الطعام.. التفاصيل

وزير الإنتاج الحربي يتفقد "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" ويؤكد تطوير خطوط الإنتاج

وزارة التعليم تبدأ غدا فحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2025

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة موقف تنفيذ المشروعات الجارية

وزير الصحة يشهد إطلاق عيادات مستشفيات قطاع العلاجى وأمانة المراكز

وزارة التعليم: المعلومات المنشورة حول نتيجة الثانوية العامة غير دقيقة

وزير العمل: جهود لتطوير التدريب المهنى ومكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

وزارة التضامن تستعد لصرف معاشات شهر أغسطس 2024.. التفاصيل

وزير الصحة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف التنمية البشرية وبناء الإنسان

وزارة الزراعة: طرح مبادرة خلايا شمسية بمزارع الدواجن لتوفير الكهرباء نهارًا

وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى فى اتفاقية المناخ وسنشارك فى مفاوضات أذربيجان