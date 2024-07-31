شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يكرم الخشت فى جامعة الأزهر لانتهاء رئاسته جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والمنعقد بجامعة الأزهر بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وأعضاء المجلس، تقديرًا لإسهاماته البارزة وجهوده المبذولة فى تطوير الجامعة والنهوض بها فى مختلف المجالات التعليمية والبحثية، وتحقيقه إنجازات ملموسة ساهمت فى تعزيز منظومة التعليم العالى بمصر.

وهنأ الدكتور أيمن عاشور، الدكتور محمد الخشت، بالموافقة على إنشاء جامعة القاهرة الأهلية بمدينة 6 أكتوبر، وثمن جهوده خلال فترة رئاسته والتى أدت إلى تقدم ترتيب جامعة القاهرة وتصدرها كافة الجامعات المصرية فى مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، كما أشاد بجهوده فى تطوير قطاع مستشفيات الجامعة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتسخير إمكاناتها لخدمة المجتمع.

وعبر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بتكريم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى مدة ولايته لرئاسة جامعة القاهرة فى رحاب جامعة الأزهر، منوها أن تكريم الدكتور الخشت فى رحاب جامعة الأزهر وبحضوره له دلالة ومعنى خاص ويعبر عن مكانة الدكتور الخشت.

وكان قد استقبل قيادات جامعة الأزهر الدكتور الخشت بكل المودة المعهودة بينهما، وحرص الدكتور سلامة داود على توديع سيادته بكل محبة وود وتقدير.

والدكتور محمد عثمان الخشت فيلسوف عربى معاصر، ترأس جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017، وخلال فترة رئاسته، قاد فرق العمل بجامعة القاهرة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الخامس وأحدث تطويرًا حقيقيًا على جميع الأصعدة، كما ساهم فى عقد أكثر من 300 اتفاقية وبروتوكول ومشروع مع جهات ومؤسسات دولية، وساهم فى إنشاء وتطوير كليات جديدة لوظائف المستقبل، وعمل على تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات واستحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية ونظام التعليم الإلكترونى المدمج والنظام الأوروبى، وشارك فى العديد من المشروعات البحثية، وعمل على بناء الشراكات والتعاون الدولى والتصنيفات العالمية، وربط البحث العلمى بقضايا الدولة والتنمية المستدامة.

ونجح الدكتور الخشت فى إطلاق العديد من المشروعات الثقافية الكبرى، وتأسيس خطاب دينى جديد وتنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى لجامعة القاهرة، وذلك من خلاله خبراته الطويلة فى إدارة الموارد البشرية والأصول المالية وتطبيق الحوكمة والإصلاح الإدارى والتحول نحو اللامركزية، بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المشروعات التنموية والمبادرات القومية والاجتماعية، وتطوير العملية التعليمية والأنشطة الجامعية والأعمال الريادية والمنظمات وعضوية الجمعيات.

ويملك الدكتور الخشت من القدرات ما أهله لتحقيق طفرات فى إدارة جامعة القاهرة، وقد حقق خلال إدارته لجامعة القاهرة عددًا من الإنجازات على كافة المستويات، وشهدت الجامعة طفرة كبيرة فى إحراز تقدم هائل فى التصنيفات العالمية بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالتحول الرقمى للجامعة، والتحول إلى جامعات الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الكبرى التى بدأت فى عهده مثل إنشاء الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع تطوير المستشفيات الجامعية، وإنشاء مدينة سكنية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ونجح الدكتور الخشت فى تحويل جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الخامس بمفهومها الشامل إداريًا وتعليميًا، كما نجح فى تطوير ودعم منظومة البحث العلمى والنشر الدولى بتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، وحرص على توجيه الأبحاث العلمية لأن تكون تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولى للأبحاث، مما أدى إلى تقدم الجامعة فى 8 تصنيفات دولية، وتصدرها الجامعات المصرية وتفوقها على عدد من الجامعات العربية والأفريقية والأوروبية.