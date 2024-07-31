أمن القاهرة يضبط لص محابس المياه في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، بحوزته عدد من محابس المياه.

بمواجهة المتهم أقر بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وأضاف بارتكابه وقائع سرقة من ذات الموقع والتصرف في المسروقات بالبيع لعميله "سئ النية" (مالك محل خردة) تم ضبطه، وبحوزته (كمية من محابس وخلاطات المياه – 3 سخانات غاز).

كما ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) لقيامه بسرقة سيارة ملك إحدى السيدات، حال تركها أمام محل عملها بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.