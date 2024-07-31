بالأسماء.. مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات ضباط النظام بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي :

اعتمد اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة.

وشملت الحركة، تعيين خالد الدمرداش من مساعد فرقة مصر القديمة إلى مساعد فرقة الشرق، والعميد تامر الحفناوي من مساعد فرقة الجنوب إلى مشرف خدمات السفارة الأمريكية، والعميد أحمد الديب من مأمور قسم شرطة التبين إلى مساعد فرقة الجنوب، والعميد خالد الدلة من قوات الأمن إلى مساعد فرقة مصر القديمة.

كما شملت الحركة نقل العقيد حسام القنواتي من مأمور شرطة 15 مايو إلى مأمور شرطة التبين، والمقدم رامي حمودة من نائب مأمور شرطة المقطم إلى مأمور شرطة 15 مايو، والرائد إسماعيل إيهاب من نائب مأمور شرطة الخليفة إلى نائب مأمور مصر القديمة.

وشملت الحركة تعيين العميد محمد درويش مساعدًا لفرقة الزيتون، والعميد شريف زين مساعدًا لفرقه شبرا، والعميد وائل موسى مأمور الحدائق، والعميد معتز عبدالكريم مأمور التجمع الخامس، والعميد أيمن عبدالهادي تأمين القاهرة الجديدة، والعميد أحمد ثروت مأمور الشروق، والعميد أحمد عباس مشرف خدمات الشروق.