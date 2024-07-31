تطوير ميدان الكيت كات ورفع كفاءة طريق بإمبابة.. قرارات عاجلة لمحافظ الجيزة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من المحاور والميادين التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية.

ووجه "النجار، حسب بيان محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، خلال جولته، بإجراء دراسة شاملة لتطوير ورفع كفاءة ميدان الكيت كات، وتزويده بالمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، ورفع كفاءة طبقة الطريق وأرصفة المشاة.

ووجه محافظ الجيزة بتطهير بالوعات صرف الأمطار، وتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة، ومراعاة أطوال وحدود أرصفة المشاة بكورنيش الكيت كات.

وكلف المحافظ، رئيسَ حي إمبابة، بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لمراجعة حالة المباني الآيلة للسقوط، والتعامل معها؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بطريق ترعة السواحل بنطاق حي إمبابة، حيث يشهد أعمال رصف وتطوير شامل، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية في التنفيذ.

وحرص المهندس عادل النجار على تفقد المنطقة المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل بنطاق حي المنيرة الغربية، حيث وجه بالانتهاء من أعمال إنشاء ساحات انتظار السيارات الكائنة بجوار المحطة، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة، بما يتواكب مع أهمية المشروع.

وتابع محافظ الجيزة أعمال تطوير المنطقة الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة أبو قتادة بنطاق حي بولاق الدكرور، بجانب محطة مترو الأنفاق.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة رصف ورفع كفاءة طبقة الطريق أسفل كمال عامر، وإجراء ازدواجية للطريق، وتخصيص ساحات انتظار السيارات؛ لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على رئيس حي بولاق الدكرور، برفع الرتش ومخلفات الهدم ورفع كفاءة الطريق.