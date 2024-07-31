أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس غدا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 1 أغسطس 2024، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، أنه يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد نشاط للرياح على شواطئ البحر المتوسط "بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - الإسكندرية - مطروح".

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "حلايب - شلاتين - رأس بناس - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد"، يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس غدا تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.