محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأزهر.

وقدم الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الجامعات للمحافظة في جهود المشاركة المُجتمعية وتطوير الهوية البصرية لتطوير الطريق الدائري، مؤكدًا أهمية التعاون المستقبلي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس لبدء أعماله، وكذلك جاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب خلال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، مع توفير المُرشدين المؤهلين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق.

كما أكد الوزير أن الحملة الإعلامية التي تُقدمها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مستمرة طوال فترة التنسيق؛ لتنمية وعي الطلاب بكيفية إتمام التنسيق الإلكتروني بكافة مراحله، وإتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2024/2025.